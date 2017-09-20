В Кабмине определили количество призывников на осень

В ВСУ призовут 6 360 человек, в Нацгвардию – 3 500

Кабинет министров установил, что численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, составляет 10 460 человек. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Украинская правда.

Из них в Вооруженных силах будут служить 6 360 человек, в Нацгвардии – 3 500 человек, в Государственной специальной службе транспорта - 600 человек.

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Объем расходов для проведения призыва граждан на срочную военную службу в октябре-ноябре составит 34 446 139,8 гривен.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 293 гривен, из них 3 200 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу.

93,13 грн – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).