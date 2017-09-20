Помогите спасти Никиту Колбасу!
Ребенок находится в реанимации ожогового центра. В результате несчастного случая он получил 60 % ожогов тела, введен в искусственную кому.
Помочь ему могут только специалисты клиники в Бостоне (лучшая в мире по ожогам), которая согласилась принять и лечить Никиту бесплатно.
Нужно оплатить перевозку Никиты на специальном самолете, на что требуется $75 тыс.
Родители не располагают необходимой суммой.
Собрать средства необходимо за 3 дня.
Каждая гривна будет решающая. Помогите, пожалуйста, сколько будет возможно.
Карта мамы Никиты в Приватбанке — 4149 6258 1382 8389 — Дударь Марина Александровна.
Никита — очень хороший, позитивный и светлый ребенок, отличник, учится в Козацкой гимназии, футболист ДЮСШ-14. Мальчишке всего 14 лет, он должен жить и быть счастливым!
Давайте поможем спасти ребенка!