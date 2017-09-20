Мальчишке всего 14 лет, он должен жить

Помогите спасти Никиту Колбасу!

Ребенок находится в реанимации ожогового центра. В результате несчастного случая он получил 60 % ожогов тела, введен в искусственную кому.

Помочь ему могут только специалисты клиники в Бостоне (лучшая в мире по ожогам), которая согласилась принять и лечить Никиту бесплатно.

Нужно оплатить перевозку Никиты на специальном самолете, на что требуется $75 тыс.

Родители не располагают необходимой суммой.

Собрать средства необходимо за 3 дня.

Каждая гривна будет решающая. Помогите, пожалуйста, сколько будет возможно.

Карта мамы Никиты в Приватбанке — 4149 6258 1382 8389 — Дударь Марина Александровна.

Никита — очень хороший, позитивный и светлый ребенок, отличник, учится в Козацкой гимназии, футболист ДЮСШ-14. Мальчишке всего 14 лет, он должен жить и быть счастливым!

Давайте поможем спасти ребенка!