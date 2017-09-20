С этом году патрульные Киева разбили более 100 автомобилей

В августе этого года зарегистрировано 12 ДТП с участием патрульных авто

За восемь месяцев 2017 года в Киеве с участием патрульных автомобилей Toyota Prius зарегистрировано 101 ДТП, по вине патрульных – 17, сообщил заместитель начальника патрульной полиции Киева Дмитрий Евдокимов, передает 44.ua.

В этих ДТП патрульные Киева разбили в ДТП более 100 автомобилей.

"С 1 января по 31 августа 2017 года в Киеве с участием патрульных автомобилей Toyota Prius зарегистрировано 101 ДТП, по вине патрульных – 17. За аналогичный период 2016 года – 141 ДТП, по вине патрульных – 69", – рассказал Евдокимов.

В августе этого года зарегистрировано 12 ДТП с участием патрульных авто.