Назначен новый глава полиции Полтавской области

С августа 2017 года Андрей Замахин был заместителем начальника областной полиции

Новым руководителем Главного управления полиции в Полтавской области стал полковник полиции Андрей Замахин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Полтавской области в Facebook.

Замахина коллективу представили первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"Сегодня я подписал приказ о назначении начальником ГУНП в Полтавской области Андрея Леонидовича Замахина. Новоназначенному руководителю полиции Полтавской области под силу сделать все, чтобы регион стал одним из лучших в Украине", – сказал Князев.

Замахин с августа 2017 года был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.