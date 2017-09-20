РФ утилизирует боеприпасы на оккупированных территориях Украины, – штаб

Россия использует оккупированные территории Украины как полигон для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, хранение и применение которых представляет угрозу. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

"В так называемых "3-й" и "5-й бригадах" противника обнаружено большое количество российских боеприпасов (снарядов и мин) в неудовлетворительном состоянии. Их использование может повлечь самодетонацию. Этот факт подтверждает использование Россией оккупированных территорий Украины как полигона для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, хранение и применение которых несет угрозу, в частности жизни местного населения", – сказал спикер.

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Напомним, 19 сентября незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем.