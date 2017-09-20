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Оккупанты судят Умерова: российские прокуроры просят 3,5 года условно

Оккупанты судят Умерова: российские прокуроры просят 3,5 года условно
Ильми Умеров / Фото: facebook.com/ayshe.umerova

Также сторона обвинения требует установить запрет на ведение публичной и преподавательской деятельности сроком 3 года

20.09.17 105
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В подконтрольном России Симферопольском районном суде по делу Ильми Умерова обвинение просит суд признать вину Умерова и дать ему условный срок. Об этом сообщил в Facebook адвокат Марк Фейгин со ссылкой на дочь Умерова Айше Умерову.

"Прокурор запросил для Ильми Умерова обвинительный приговор с лишением свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Условно. Также обозначен запрет на ведение публичной и преподавательской деятельности сроком 3 года и назначен испытательный срок 3 года", – говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело против Ильми Умерова было возбуждено 12 мая 2016 года после его выступления на телеканале АТR с заявлением о том, что Крым – это Украина. Активиста обвиняют в "призывах к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ".

При этом имеющийся в деле перевод стенограммы видеозаписи прямого эфира с участием Умерова проводил специалист не по крымскотатарскому, а по немецкому языку; сотрудница же ФСБ, проводившая экспертизу его речи, оказалась специалистом по английскому и китайскому языкам.

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