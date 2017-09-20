Декоммунизация: в Киеве переименуют "синюю" линию метро

Сегодня, 20 сентября, состоялось заседание Комиссии по вопросам наименований КГГА, на котором комиссия поддержала переименование ряда улиц и объектов в столице. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте КГГА.
На рассмотрение Киевсовета в ближайшее время будет направлен проект решения о переименовании улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.
Кроме того, прошли общественные обсуждения и направлены в Киевсовет следующие переименования:
улицы Кировоградской в ул. Владимира Брожки;
улицы Октябрьской в ул. Сулимовскую;
переулка Панфиловцев в ул. Иова Борецкого;
улицы Анри Барбюса в ул. Василия Тютюнника;
улицы Маршала Жукова в ул. Кубанской Украины;
улицы Николая Матеюка на ул. Василия Иваниса;
присвоение скверу на ул. Сечевых Стрельцов, 27 названия "Сквер Канадский";
переименование сквера Андрея Иванова в сквер "Латвийский";
присвоение скверу между ул. Жилянская, ул.Короленковская, Тарасовская имени Дмитрия Пешева;
переименование линии метрополитена "Куреневско-Красноармейская" на "Оболонско-Теремковскую".
Также названия получат 34 новые улицы.
Отмечается, что на общественные обсуждения направлены следующие предложения по переименованию:
улицы Павла Пестеля в ул. Братства Тарасовцев;
улицы Саратовской в ул. Героев Базара;
библиотеки Вали Котика в честь Ивана Григоровича-Барского;
улицы Курской в ул. Геннадия Воробьева;
улицы Мельникова в ул. Юрия Ильенко;
улицы Желябова в ул. Марии Капнист;
улицы Александра Сабурова в ул. Сержа Лифаря;
улицы Клинической в ул. Геннадия Кнышова.
Ранее сообщалось, что в Киеве переименуют станцию метро "Петровка" в "Почайную", а Московский мост станет Северным.