Николаевский "Мультик" останется под стражей

Апелляционный суд оставил под стражей без права залога всех пятерых членов николаевской ОПГ под руководством Михаила Титова по кличке "Мультик"

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Суд, заслушав аргументы прокуроров и защитников подозреваемых, отказал последним в удовлетворении апелляционных жалоб относительно изменения меры пресечения четырем лицам на более мягкую.

"Кроме того, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об избрании в отношении еще одного члена группировки меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и избрал злоумышленнику исключительную меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что дело касается членов преступной группировки, которых задержали в конце августа этого года в ходе совместной операции прокуратуры Николаевской области, следователей и процессуальных руководителей военной прокуратуры Южного региона, СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа".

По данным пресс-службы, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконные перевозку и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и много других.

Напомним, 29 августа в Николаеве было проведено около 90 обысков.

Следственные действия проводились в рамках уголовных производств относительно завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, в результате совместной операции ГПУ с Управлением "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер местной преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".