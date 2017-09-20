Киевскому телефонному террористу "светит" до шести лет

В последний раз он "минировал" дом по улице Энтузиастов

Правоохранители вычислили и задержали телефонного террориста после звонка в полицию 17 сентября о "минировании" дома на ул. Энтузиастов. Как выяснилось, мужчина звонил в полицию с подобными сообщениями неоднократно.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

В частности, 17 сентября текущего года, находясь по месту своего жительства, мужчина с собственного мобильного телефона позвонил на номер “102” и передал сообщение о заминировании жилого дома № 39 по улице Энтузиастов в Киеве. Никакой взрывчатки не нашли.

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий “псевдоминера” удалось установить и задержать.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и избрана мера пресечения. Также установлено, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений и в предыдущие годы.

С целью исключения сомнений относительно вменяемости злоумышленника ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. За совершенные “звонки” ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ущерб от массового телефонного минирования в РФ оценили в 300 млн рублей.