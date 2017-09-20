В Хмельницкой области началась авиационная часть "Непоколебимой стойкости"

В Староконстантинове Хмельницкой области на базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась практическая фаза авиационной компоненты военных учений Rapid Trident-2017 ("Непоколебимая стойкость").

Об итогах полетов Вооруженных сил Украины сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Одной из первых задач военных пилотов стало десантирование грузов при помощи военно-транспортного самолета Ан-26 из состава Воздушных сил ВСУ и американского С-130J Геркулес. Доставку груза по сценарию учений осуществили в район Международного центра миротворчества и безопасности, что во Львовской области.

Вместе с тем американские военные летчики и инженерно-технический персонал на протяжении предыдущей недели проводили для своих украинских коллег теоретические и практические занятия по методике, особенностям, правилам, способам и средствам крепления, перевозки и десантирования и мер безопасности.

Напомним, учения Rapid Trident-2017 стартовали 9 сентября. В Минобороны сообщали, что в маневрах на Яворивском полигоне примут участие 2,5 тысячи военнослужащих из более чем 10 стран.