Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Переход от традиционного миротворчества к "умному " давно назрел, - Порошенко
Введение миротворцев ООН на Донбасс

Переход от традиционного миротворчества к "умному " давно назрел, - Порошенко

Переход от традиционного миротворчества к "умному " давно назрел, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Появился полный текст выступления президента Украины в ООН

20.09.17 5
000

Президент Петр Порошенко поучаствовал в дебатах Совбеза ООН. Основной темой его речи стала миротворческая миссия ООН на Донбассе, которую украинский президент призвал ввести как можно скорее.  

Приводим полный текст выступления президента в ООН.

 

"Господин Президент (ООН - ред),

Спасибо за возможность проведения этого саммита.

Это справедливо, что это историческое событие происходит во время президентства Эфиопии – страны с выдающимся миротворческим опытом.

Уже стало прописной истиной, что для того, чтобы успевать за непредсказуемым миром, миротворческие усилия ООН очень нуждаются в реформировании, как и вся система ООН.

Поэтому сейчас самое время провести оценку современного состояния дел в этой сфере, продолжающихся реформаторских усилий и перспектив миротворчества ООН.

Я искренне надеюсь, что эти дебаты вместе с резолюцией, которую мы только что приняли и соавтором которой является Украина, послужит вкладом в этом жизненноважном деле.

Господин Президент,

Я должен отметить, что со времени прошлой дискуссии по этому вопросу на Саммите лидеров в 2015 году мир становится все менее безопасным.

Разрастаются война и агрессия.

А мир и добрая воля отступают.

Наша Организация, которая была создана для обеспечения мира и стабильности в мире, не может и не должна себе позволять оставаться в стороне.

Она должна быть проактивной, как это было подчеркнуто в просмотре возможностей ООН по миротворчеству и развитию мира.

Это те просмотры, которые, к сожалению, остаются не до конца реализованы на практике.

В этом свете, мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия Генерального Секретаря по разработке и реализации полноценной и всеобъемлющей повестки дня реформирования ООН.

Эта повестка верно определяет акцент именно на усилении архитектуры ООН по обеспечению мира и безопасности.

Я вижу ряд необходимых ингредиентов для успеха в этом деле.

Для начала речь идет о действительно проактивной роли Генерального Секретаря в выполнении его обязанностей в соответствии со статьей 99 Устава ООН.

Не менее важной задачей является защита мирного населения, что стало неотъемлемой частью миротворчества ООН.

Должное внимание должно быть также уделено обеспечению соответствующего финансирования и достаточных сил и средств, включая авиационный компонент, передовые разведывательные системы и современные технологии.

Переход от традиционного миротворчества к малозатратному "умному миротворчеству" является давно назревшим.

И напоследок, я приветствую Вашу инициативу, господин Генеральный Секретарь, что имеет целью искоренить беду сексуальной эксплуатации и насилия.

Это и беда, которая продолжает затмевать достижения миротворчества ООН.

Будучи ответственным членом ООН, Украина подписала соответствующую Договоренность с Генеральным Секретарем.

Ожидаем ее скорую реализацию в рамках всех операций ООН.

Господин Президент,

Я горжусь, что Украина уже на протяжении многих лет является надежным партнером Организации в миротворческой деятельности.

Украинские "голубые каски" принимали участие в операциях ООН по всему миру.

И во многих случаях, они проявили высокую эффективность в достижении мира – от Балкан до Африки.

Даже в разгар вооруженного нападения Российской Федерации на мою страну Украина не прекращала свою вовлеченность в миротворчестве ООН.

А сегодня в плече миротворческой поддержки ООН нуждаемся и мы.

Как Вам хорошо известно, в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории.

Российская мантра, что "нас там нет" не выдерживает никакой критики.

Имеем неоспоримые факты, что Россия создает, управляет, контролирует и финансирует террористов, которые действуют на Донбассе. Это очередное доказательство – это удостоверения российских офицеров и солдат (Президент продемонстрировал соответствующие документы), некоторые из которых уже находится в украинских тюрьмах, за их незаконные действия по оккупации украинской земли.

Трехлетняя российская агрессия уже стоила Украине более 10 тысяч убитых, около 25 тысяч раненых и почти 1,8 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Для восстановления мира в моей стране, еще весной 2015 года я обратился с официальным запросом к Президенту Совета Безопасности ООН инициировать соответствующие процедуры для развертывания миротворческой операции ООН в Украине.

С того времени этот вопрос приобрел дополнительной срочности.

Ситуация на Донбассе не улучшается.

Несмотря на неоднократные инициативы по прекращению огня, рядовые граждане продолжают страдать.

Мониторинговая миссия по правам человека в Украине зарегистрировала 161 случай потерь среди мирного населения в связи с конфликтом в период с середины мая по август 2017 года, из которых – 26 смертельных случаев и 135 ранений. Только вдумайтесь в эти цифры. И это происходит в 21-м веке в самом сердце Европы!

Право человека на жизнь, на свободу, на свободу слова, на свободу вероисповедания нарушается ежедневно.

Убить могут только за то, что кто-то не посещает ту церковь, говорит не на том языке – или просто несогласен.

И если трагедия такого масштаба не оправдывает миротворческого присутствия ООН, то что же тогда должно оправдывать?

В этой связи хотел бы подтвердить мой запрос к этому Совету развернуть миротворцев на Донбассе - необходимо двигаться вперед по этому пути, чем быстрее, тем лучше.

Таким образом, я приветствую начало обмена мнениями между членами Совета относительно продвижения по этому вопросу. Украина готова к конструктивному участию.

В то же время, я должен подчеркнуть, что путь к эффективному миротворчеству – и, возможно, урегулированию – пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины.

Более того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

Это именно тот ключ к урегулированию, поскольку не может быть речи об успехе в возвращении мира на Донбасс без предубеждения проникновения российских регулярных войск, вооружений, оборудования и наемников на Донбасс.

Развертывание миротворческой операции ООН должно скорее восстановить справедливость, чем заморозить конфликт и зацементировать оккупацию.

Справедливым было бы восстановить суверенитет Украины над всей ее территорией.

Справедливым было бы гарантировать то, что никто не сможет забрать у Украины свободу.

В процессе определения параметров миссии должны соблюдать все принципы миротворчества ООН.

И мы будем настаивать на этом на протяжении всего переговорного процесса, сколько бы он не длился.

Позвольте мне также подтвердить приглашение Генеральному Секретарю задействовать свои уставные полномочия и направить техническую оценочную миссию в Украину.

На основе оценок этой миссии должны быть разработаны и представлены Совету Безопасности ООН для дальнейшего рассмотрения возможные варианты политической политики присутствия ООН на Донбассе.

Ожидаем, что такая миссия проанализирует и оценит всю ситуацию на месте.

В завершение, господин Президент, я хотел бы подчеркнуть, что миротворчество остается одним из эффективных инструментов для превращения мира в более безопасное место.

В этой связи разрешите мне подчеркнуть неизменную приверженность Украины делу миротворчества ООН", - заявил президент Украины.

Напомним, Трамп предложил ООН заканчивать с бюрократией.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Москва против усиления мандатов миротворческих миссийПорошенко призвал ООН ввести миротворцев на ДонбассНепризнанное Приднестровье пожаловалось на Молдову в ООН как на страну-агрессора

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7947
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5431
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 9481
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5272
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4650
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5373
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4710
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 1974
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3552
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 5503
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 13776 / 26350
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 8162 / 8845
  3. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 6395 / 7043
  4. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 5145 / 5690
  5. Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту 4039 / 4879
  6. Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции 3710 / 4373
  7. Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии 3672 / 4751
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3534 / 35227
  9. В Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины 3195 / 3866
  10. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 2956 / 3899
  1. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 30 / 9481
  2. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 21 / 26350
  3. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 20 / 3455
  4. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 16 / 3899
  5. А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит 14 / 1993
  6. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 9 / 7043
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 9 / 35227
  8. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 9 / 2947
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9 / 71179
  10. В Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины 8 / 3866
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.