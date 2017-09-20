Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН

Идея введения миротворцев на Донбасс постепенно набирает ход. Вечером 20 сентября (по киевскому времени) украинскую позицию по этому вопросу представил на заседании Генассамблеи ООН президент Петр Порошенко. Его выступление состоялось на 45 минут позже запланированного – Порошенко задержался на заседании Совета Безопасности ООН, который в перспективе и должен будет принять решение об отправке на Донбасс "голубых касок".

Президент призвал Совбез как можно скорее направить в Украину миротворческий контингент и обратился к генсеку ООН с просьбой сделать первый шаг – отправить на Донбасс техническую миссию ООН для оценки ситуации. Не обошлось и без любимых президентом визуальных эффектов. Для наглядного доказательства российской агрессии Порошенко продемонстрировал членам Совбеза пачку военных билетов российских солдат, попавших в плен на Донбассе.

Более развернуто Порошенко описал свои предложения по миротворцам уже на заседании Генассамблеи. Принципиально новых идей он не озвучил – предлагаемый Киевом формат миссии президент уже описывал две недели назад в своем обращении к Верховной Раде. Но определенные акценты Порошенко все же сделал, с учетом того, что он выступал перед международной аудиторией.

Главные месседжи выступления Порошенко в ООН:

Россия является главной угрозой мировому порядку и ведет открытую агрессию против Украины

"Кража земли другого народа (...) похищения людей (...) ведение скрытой войны (...) сбитый гражданский самолет (...) распространение лжи по всему миру – это поведение подходит постоянному члену Совета Безопасности?" - риторически спросил Порошенко.

Президент постоянно возвращался к тому, что РФ нарушает все возможные международные правовые нормы и взятые на себя обязательства, в частности, не выполняет предварительные меры, которые на нее наложил Международный уголовный суд в Гааге. Порошенко подчеркнул, что действия РФ в Крыму и на Донбассе несут угрозу не только Украине, но и всей Восточной Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку.

"Главная проблема Донбасса в том, что Украина и Россия стремятся к полной противоположности"

Напомнил он и об ответственности России за сбитый малайзийский "Боинг". Смысл таких месседжей очевиден – ввести украино-российскую войну в международный контекст, сделать ее не локальной, а всемирной проблемой, задевающей десятки других стран. Отдельно стоит отметить, что Порошенко уделил много внимания действиям оккупантов в Крыму, который традиционно отходит на второй план после событий на Донбассе.

В отличие от России, Украина добивается мира и на своей территории, и на всей планете

Порошенко в своей речи активно обращался к другим международным конфликтам. В частности, учитывая, сколько внимания мир сейчас уделяет Северной Корее, напомнил, что Украина в свое время добровольно отказалась от третьего в мире ядерного потенциала. Глава государства упомянул и о конфликтах в Африке, напомнив, что Украина активно отправляла туда миротворцев, и ситуации в Сирии – подчеркнув, что российский контингент там поддерживают корабли, дислоцированные в оккупированном Крыму.

Украина не позволит России манипулировать темой миротворцев на Донбассе

Это, безусловно, главный акцент выступления Порошенко. Дело в том, что попытка РФ перехватить инициативу Киева о введении "голубых касок", судя по всему, преследует главную тактическую цель – выставить саму Россию миротворцем, а Украину – чуть ли не агрессором. Хотя предложенный Кремлем формат миссии (ООНовцы с легким оружием охраняют сотрудников ОБСЕ) никак не поможет решить конфликт, многие страны мира не станут разбираться в этих подробностях, на что и рассчитывает РФ. Потому Порошенко в очередной раз напомнил украинские требования: миротворцы должны работать на всей территории ОРДЛО, включительно с украино-российской границей, иметь необходимые полномочия и возможности, а участие граждан РФ в работе миссии недопустимо.

"Главная проблема Донбасса в том, что Украина и Россия стремятся к полной противоположности. Украина хочет мира и восстановления суверенитета над своей территорией. Россия хочет контроля над Украиной и подрывает все усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ государства. Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Украина никогда не примет такой договоренности. Не примет ее и международное сообщество", - заявил Порошенко.