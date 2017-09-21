АТО: боевики обстреляли из минометов Павлополь и Широкино

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Если днем противник в целом придерживался режима тишины, то после 18 часов активность врага существенно возросла.

Всего боевики 19 раз нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел силы АТО открывали ответный огонь. Один украинский боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Наиболее горячо было на донецком направлении. В районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали наши опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши защитники жестко отвечали врагу. В результате одного из этих противостояний, около 18 часов, получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали наши укрепления вблизи Песков и дважды - у Майорска, Зайцево и Невельского.

Кроме того, зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска.

Итак, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украины территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных.

Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.

На приморском направлении российские оккупанты выпустили 14 мин калибра 82 миллиметра у Павлополя и Широкино. А крупнокалиберный пулемет противника работал в окрестностях Водяного.

На луганском направлении вчера сохранялась тишина.