В Киеве сегодня ограничат движение по Южному мосту

В четверг, 21 сентября, с 9:00 до 18:00 частично ограничат движение по Южному мосту в направлении проспекта Бажана из-за ремонта дорожного покрытия на эстакадном въезде. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора в Facebook.
"21 сентября 2017, при благоприятных погодных условиях, с 9:00 до 18:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на эстакадном въезде на Южный мостовой переход в направлении движения к ул. Николая Бажана будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, на ремонт дорог в 2018 году планируется выделить 44 млрд грн.