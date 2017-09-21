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Главная » Страна » Министры пяти стран подписали меморандум о поддержке расследования трагедии рейса MH17

Министры пяти стран подписали меморандум о поддержке расследования трагедии рейса MH17

Министры пяти стран подписали меморандум о поддержке расследования трагедии рейса MH17
Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды договорились координировать свои действия по привлечению преступников к уголовной ответственности  

21.09.17 29
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20 сентября 2017 в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами своих стран о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в крушении самолета рейса MH17 17 июля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Меморандум имеет целью обеспечить координацию позиции стран Совместной группы по расследованию (JIT) и обеспечить вместе со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, а также международными партнерами всю возможную поддержку и помощь Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии – ранее приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 Малайзийских авиалиний в Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты своего уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, – снова возвращена на территорию РФ.

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