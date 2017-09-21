В МИД Германии поддержали украинский вариант размещения миротворцев на Донбассе

Мандат миссии не должен ограничиваться охраной наблюдателей ОБСЕ и должен охватывать всю территорию региона

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что мандат миротворческой операции ООН на Донбассе не должен ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен охватывать всю территорию оккупированного региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Главное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечения соблюдения Россией Минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества подтвердил запрос Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.