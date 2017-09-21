Украина хочет назвать миротворческую миссию на Донбассе "операцией по восстановлению мира", - РосСМИ

Украина в своем проекта резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе хочет подтвердить роль России как агрессора. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", со ссылкой на источник, близкий к российской делегации на Генассамблее ООН.

"В нем (проекте резолюции, - ред.), в частности, содержится требование включить формулировку либо "операция по принуждению к миру", либо "операция по восстановлению мира". С точки зрения Киева, таким образом, будет подтверждена "роль России как агрессора", – пишет издание.

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По данным газеты, в подготовленном Украиной проекте также говорится, что на развертывание миссии миротворцев уйдет не менее шести месяцев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества подтвердил запрос Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.