Сегодня ночью, 21 сентября, в Умани около шести утра в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов прогремел взрыв, в результате которого пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

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В Умань выехали первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.







Фото: Нацполиция

Напомним, в Умань на празднование еврейского Нового года прибыли более 30 тыс. хасидов.