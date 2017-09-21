Украина компенсировала России часть судебных издержек по делу о "долге Януковича"

Украина заплатила 1,16 млн фунтов стерлингов (2,1 млн долларов) в качестве компенсации части судебных издержек России по делу о "долге Януковича" в 3 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл. США, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - говорится в сообщении.

Напомним, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на $3 млрд, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

В конце мая сообщалось, что Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича".