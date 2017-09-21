Красный Крест доставил на оккупированный Донбасс 190 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донецкой области 190 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовали 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества подтвердил запрос Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.