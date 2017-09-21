Кузен шведского короля прибыл в оккупированный Крым

Троюродный брат короля Швеции шведского короля Карла XVI Густава граф Ян Бернадотт с супругой Гуниллой прибыли в оккупированный Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

В программе визита шведского графа, который считается знатоком и ценителем вина, предусмотрен осмотр винной коллекции завода "Массандры". Для Ян Бернадотта также проведут экскурсию и дегустацию вин предприятия.

"Мы рады приветствовать вас в российском Крыму и познакомить вас с крупнейшей коллекцией вин в Российской Федерации", — сказала, встречая гостей, гендиректор предприятия.

Отметим, что Ян Бернадотт также является потомком династии российских царей Романовых. Одним из пунктов программы визита является переговоры о возможном производстве линейки вин под брендом "Romanov-Массандра".

Напомним, немецкие и австрийские парламентарии намерены посетить оккупированный Крым весной следующего года для участия в Международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте.