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Кузен шведского короля прибыл в оккупированный Крым
Фото РИА Новости

Кузен шведского короля прибыл в оккупированный Крым

Граф Ян Бернадотт хочет выпускать вина под брендом "Romanov-Массандра"

21.09.17 25
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Троюродный брат короля Швеции шведского короля Карла XVI Густава граф Ян Бернадотт с супругой Гуниллой  прибыли в оккупированный Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

В программе визита шведского графа, который считается знатоком и ценителем вина, предусмотрен осмотр винной коллекции завода "Массандры". Для Ян Бернадотта также проведут экскурсию и дегустацию вин предприятия.

"Мы рады приветствовать вас в российском Крыму и познакомить вас с крупнейшей коллекцией вин в Российской Федерации", — сказала, встречая гостей, гендиректор предприятия.

Отметим, что Ян Бернадотт также является потомком династии российских царей Романовых. Одним из  пунктов программы визита является переговоры о возможном производстве линейки вин под брендом "Romanov-Массандра".

Напомним, немецкие и австрийские парламентарии намерены посетить оккупированный Крым весной следующего года для участия в Международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте.

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