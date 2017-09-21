Сотня болельщиков футбольного клуба "Карпаты" (Львов) после очередного поражения команды остановила автобус и попытались "поговорить" с игроками команды. Чтобы не допустить драки, автобус команды плотно окружили нацгвардейцы и полицейские. Об этом сообщает местное издание КУРС.

Отдельные болельщики вели себя провокационно, нецензурно ругали полицию.

"Это не твоя команда, идите отсюда!", - с такими криками они пробовали прорваться к автобусу.

Правоохранители оттеснили фанов от автобуса. В конце концов болельщики отступили и скрылись от дождя под деревья. Представители львовских ультрас сообщили болельщикам, что о чем-то договорились с игроками, однако о чем именно - не уточняли.

За несколько минут из подтрибунных помещений выбежали футболисты ФК "Карпаты" и быстро сели в автобус, который немедленно выехал с территории стадиона в сопровождении автомобилей полиции.

Перед этим болельщики львовских "Карпат" устроили стычки на стадионе после того, как их команда проиграла ивано-франковскому "Прикарпатью". Из-за беспорядков на стадионе, который устроили львовские фаны, арбитр останавливал матч "Карпаты" - "Прикарпатье" почти на полчаса.