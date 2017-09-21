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На ЧАЭС уже не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов

На ЧАЭС уже не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов
ЧАЭС / Фото: Riverpiligrim.livejournal.com

На переработку всех накопленных жидких радиоактивных отходов необходимо почти 29 лет

21.09.17 871
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На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не хватает места для захоронения радиоактивных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Сегодня на Чернобыльской АЭС накоплено около 20 тыс. кубометров жидких радиоактивных отходов (далее ЖРО), которые сейчас хранятся в емкостях двух существующих хранилищ.

По предварительным расчетам специалистов Чернобыльской АЭС, на переработку всех накопленных ЖРО на заводе по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО) понадобится примерно 29 лет.

При этом, как отмечают специалисты, ожидаемое количество полученных упаковок РАО составит больше 300 тысяч. А хранилище твердых радиоактивных отходов на комплексе производств "Вектор" рассчитано на прием – около 70 тысяч.

"Такая ситуация с нехваткой свободных объемов в хранилище для захоронения РАО требует поиска путей уменьшения объемов конечного продукта ЗПЖРО и одним из самых эффективных мер может быть уменьшение существующих объемов ЖРО, подлежащих переработке на ЗПЖРО", – сообщил заместитель директора технического обращения с РАО Александр Скомарохов.

По его словам, ЧАЭС также находится в поиске экономически оправданных современных методов обращения с радиоактивно загрязненными водами, значительные объемы которых ежегодно пополняются. В связи с этим для решения комплекса проблем в августе 2017 года был заключен договор на создание пилотной установки и проведение испытаний малоотходной технологии переработки ЖРО на кубовом остатке и радиоактивно загрязненных водах ГСП ЧАЭС.

Ранее сообщалось,  что ввести в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО) планируют  в конце 2017 года.

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