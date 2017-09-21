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Главная » Страна » В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах
В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах
Фото из открытых источников
Введение миротворцев ООН на Донбасс

В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах

Это сделано для продвижения неприемлемого для нашей страны "компромиссного" решения

21.09.17 1269
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Российские СМИ распространили лживую информацию о том, что Украина подала в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает Европейская правда.

Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщило, что Украина якобы внесла свой проект резолюции после того, как это сделала Россия.

Однако это откровенная ложь, утверждает украинское издание, потому что в Совбезе ООН нет украинского проекта резолюции. В ООН действительно есть документ от Украины, в котором расписано видение будущей миротворческой миссии. Это – письмо президента Петра Порошенко, которое есть в распоряжении всех участников Совбеза, включая россиян. Оно зарегистрировано в ООН еще в апреле 2015 года.

Украина хоть и имеет право подать встречный проект на идею россиян, но не делала этого. Мотивов несколько, и главный из них – это то, что такой шаг может нам навредить и подтолкнет Совбез к принятию документа в неприемлемой для Украины редакции.

"В ООН распространена практика "сближения сторон". Если есть два официально зарегистрированных документа, друзья России в Совбезе могут сказать: что ж, давайте искать что-то среднее между ними. Но в российском документе есть несколько неприемлемых для нас положений", – пояснил один из дипломатов.

Россияне, в частности, хотят ввести миротворцев только для охраны миссии ОБСЕ, только на контактную линию (без предоставления им права проверять хранение тяжелого вооружения и контроля за границей), а также настаивают, чтобы для переговоров о миссии Украины признала самопровозглашенную "власть" "Л/ДНР" и начала контакты с ней.

Любой из этих пунктов, если останется в "компромиссном" документе, сделает резолюцию неприемлемой.

Напомним, Порошенко ранее заявлял, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН на Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН – беспристрастность.

Он также считает, что мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую границу.

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