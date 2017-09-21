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Расмуссен: Украина пока не готова ко вступлению в НАТО

Расмуссен: Украина пока не готова ко вступлению в НАТО
Андерс Фог Расмуссен / wikipedia.org

Прежде всего, наша страна должна побороть тотальную коррупцию, в том числе в армии

21.09.17 162
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Украина пока не готова ко вступлению в НАТО. В этом уверен экс-генсек НАТО, а ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

Во время прошедшей на днях в Киеве 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) бывший генеральный секретарь Альянса рассказал "Фокусу" о шансах Украины попасть в Североатлантический альянс.

"То, что Украина не готова к НАТО — на данный момент! — очевидный факт", - утверждает Расмуссен.

По его мнению, чтобы стать членом Альянса, Украина должна выполнить определённые требования, включая соответствие Вооружённых сил европейским стандартам. Один из пунктов — армией должно руководить гражданское лицо.

"Но вам нужно сделать больше — в первую очередь побороть коррупцию", - акцентирует экс-генсек НАТО.

По его словам, окончательное решение по Украине будет приниматься после оценки того, сможет ли Киев внести вклад в улучшение евроатлантической безопасности.

"Мой вывод: не надо исключать того, что однажды Украина станет членом НАТО. И в 2008-м на саммите НАТО мы решили, что ваша страна станет членом Североатлантического альянса, как только будет соответствовать всем требованиям. Мы не знаем, когда это произойдёт", - резюмировал собеседник "Фокуса".

Напомним, Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua.

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