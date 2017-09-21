Харьков может лишиться международного футбола

По просьбе Европейского агентства авиационной безопасности планируется закрыть аэропорты в Харькове, Днепре и Запорожье

Клуб "Шахтер" и сборная Украины по футболу могут потерять харьковский стадион "Металлист" как домашнюю арену. Это может произойти, если закроют харьковский международный аэропорт. Об этом сообщает Sport.ua.

Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья могут закрыть по просьбе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). EASA уже направила соответствующий проект в Государственную авиационную службу Украины. Из соображений безопасности он вводит ограничения на авиационные перелеты в Днепропетровском районе, куда входят аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья.

Городские власти Харькова обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не принимать этот проект.

Если в Харькове не будет действующего аэропорта, УЕФА может не допустить стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей. Тогда "Шахтеру" придется искать новую домашнюю арену. Так же могут запретить играть в Харькове и сборной Украины.