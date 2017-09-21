В Европе обеспокоены незавершенностью наших реформ

В Европейском парламенте обеспокоены по поводу слабых темпов осуществления реформ в Украине и их незаконченности.

Об этом заявил сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС Дариуш Росати во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сегодня в Киеве, передают ряд СМИ.

"Я помню, когда мы с вами встречались в прошлый раз в мае, вы говорили, что приоритетом для вас тогда являлись пять основных реформ", - напомнил Росати.

"Нам очень приятно, что мы сейчас услышали, что некоторые из них уже очень близки к реализации... Хотя мы должны вам сказать, что у нас были довольно оживленные обсуждения по определенным проблемам, с нашей точки зрения, по вопросам, связанным со скоростью осуществления реформ, с их незаконченностью", - сказал он.

По его словам, есть две основные сферы, которые продолжают вызывать беспокойство.

"Это судебная реформ и процесс, который связан с назначением судей ... И вторая сфера - это борьба с коррупцией, и все те новые органы в Украине, которые созданы для того, чтобы бороться с ней, - как сделать так, чтобы сотрудничество между ними и всеми государственными органами было успешным", - пояснил Росати.

Напомним, по мнению президента Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, Украине нужно прекратить многолетнюю практику полуреформ.