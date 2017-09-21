В Киеве появится муниципальная охрана

Киевский городской совет поддержал предложение мэра столицы Виталия Кличко о создании муниципальной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы должны обеспечить надлежащую охрану коммунального имущества территориальной общины Киева и создать для этого коммунальное предприятие "Муниципальная охрана", – заявил Кличко на заседании Киевсовета.

Глава КГГА предложил создать коммунальное предприятие, которое будет предоставлять на конкурсной основе, услуги охраны как субъектам коммунальной собственности, так и другим субъектам хозяйствования на основании лицензии.

Мэр отметил, что муниципальная охрана не будет привлекаться к обеспечению общественного порядка, а будет выполняет лишь охранные функции. Основные приоритеты деятельности предприятия – учебные заведения (школы, детские сады) и медицинские учреждений.

Кличко также предложил привлекать к этой работе участников боевых действий на востоке Украины.