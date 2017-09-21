В Киеве на крыше многоэтажного дома произошел взрыв

В Киеве сегодня, 21 сентября, произошел взрыв на крыше девятиэтажки, есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Взрыв произошел в многоэтажке на ул. Березняковская, 26, в Днепровском районе города.
"Спасатели установили, что во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения", - говорится в сообщении.
В результате взрыва были травмированы двое рабочих. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие с ожогами спины, рук, лица и тела госпитализированы в ожоговый центр.