В субботу, 23 сентября, на крыше Bel étage пройдет концерт гениального композитора, который прославился самой быстрой игрой на фортепиано. Его рекорд — 19 с половиной взятых нот в секунду, в то время, как для слухового восприятия 14 нот — это уже большая скорость. Он так быстро играет на фортепиано, что иногда представляешь, будто у него четыре руки! А музыкальный критики не раз называли его «пророком фортепиано» за уникальную мелодичность во время игры.

Любомир Мельник — канадский композитор с украинскими корнями. В то время, как мир наслаждается творчеством талантливого музыканта, Украине только предстоит познакомиться с гением. Это будет музыкальное открытие для многих из вас.

Выступление Любомира Мельника в Гамбурге

Любомир Мельник посвятил жизнь игре на пианино. Он вышел за рамки возможного, даже разрушил их, тем самым показав нам, что их не существует. Ему 68 лет и за свою жизнь он издал более 120 композиций. Он сочиняет особую музыку, которая создана для неутихающей игры на пианино. Одним из достижений композитора является разработанный им уникальный стиль — «искусство непрерывной музыки». В своих композициях он создает определенную последовательность нот, чтобы во время игры не снимать ногу с педали. Таким образом создается непрерывная звуковая волна, которая колеблется переборами разной длины.

На концертах Любомир играет исключительно собственные произведения. Его музыка издана на многих популярных европейских лейблах. Композитор не только удивляет слушателя — он вдохновляет и других музыкантов. И уже совсем скоро, 23 сентября, он выступит в самом атмосферном месте Киева – крыше Bel étage. Это будет незабываемый вечер с невероятным видом, приятным общением и живой музыкой от Любомира Мельника

Суббота, 23 сентября

Любомир Мельник на Крыше

23.09.2017

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 20:00

Билеты: 450-500 грн https://marcoconcert.com/events/classic/melnik-on-the-roof/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/356193934836043