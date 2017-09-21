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Назначен новый военный прокурор сил АТО

Назначен новый военный прокурор сил АТО
Олег Цицак / Фото: Пресс-служба ГПУ

Ранее Олег Цицак был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины

21.09.17 60
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил нового военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе рабочего визита в Донецкую область Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора Военной прокуратуры сил АТО как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

Среди основных задач генеральный прокурор отметил необходимость обратить внимание на ускорение реализации Закона Украины "Об амнистии в 2016 году" и завершить его выполнение до конца октября.

Вместе с тем, генеральный прокурор поручил прокурору Военной прокуратуры сил АТО проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, а также проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий.

Олег Цицак родился в Мукачево Закарпатской области 7 июня 1975 года. В 1997 году окончил Ужгородский государственный университет по специальности "правоведение".

С 1995 года работал в Государственной налоговой инспекции; в органах судебной власти: помощником председателя областного суда Закарпатского областного суда, судьей Мукачевского городского суда, судьей Ужгородского городского суда; в Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

С июня 2015 занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, с июля по август этого же года временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона Южного региона Украины, после этого был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Напомним, ранее эту должность занимал полковник юстиции Олег Сенюк.

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