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Главная » Страна » Умерла ведущая детской программы "Катрусин кінозал" Екатерина Лозовенко

Умерла ведущая детской программы "Катрусин кінозал" Екатерина Лозовенко

Умерла ведущая детской программы "Катрусин кінозал" Екатерина Лозовенко
Екатерина Лозовенко / Фото из открытых источников

Первые выпуски программы вышли в 1970-х

21.09.17 124
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Умерла телеведущая Екатерина Лозовенко, которая вела детские телепередачи на телеканале УТ-1.

Об этом сообщила ее соседка, журналистка Ольга Байвидович.

"Сегодня умерла тетя Катя, Екатерина Семеновна, ведущая программы "Катрусин кінозал", - говорится в ее сообщении на странице в Facebook.

"Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: "Олечка, как дела?", - добавила Байвидович.

Первые выпуски программ "Катрусин кiнозал" вышли в 1970-х годах.

Несмотря на популярность передачи, руководство телеканала пыталось закрыть проект.

К сожалению, как пишут СМИ, записей "Катрусиного кiнозалу" не осталось.

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