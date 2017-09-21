Умерла ведущая детской программы "Катрусин кінозал" Екатерина Лозовенко

Умерла телеведущая Екатерина Лозовенко, которая вела детские телепередачи на телеканале УТ-1.
Об этом сообщила ее соседка, журналистка Ольга Байвидович.
"Сегодня умерла тетя Катя, Екатерина Семеновна, ведущая программы "Катрусин кінозал", - говорится в ее сообщении на странице в Facebook.
"Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: "Олечка, как дела?", - добавила Байвидович.
Первые выпуски программ "Катрусин кiнозал" вышли в 1970-х годах.
Несмотря на популярность передачи, руководство телеканала пыталось закрыть проект.
К сожалению, как пишут СМИ, записей "Катрусиного кiнозалу" не осталось.