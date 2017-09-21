В Еврокомиссии прокомментировали сокращение финансирования Общественного вещателя в Украине

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что разочарован предусмотренным уменьшением финансирования общественного вещания в проекте бюджета Украины на 2018 год.
Об этом сообщает представительство ЕС в Twitter.
"Комиссар Хан: разочарован узнать, что проект бюджета 2018 для Общественного может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы", - говорится в сообщении представительства.
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"Все украинские органы власти должны полностью выполнить обязательства перед Общественным вещателем на 2018", - заявили в дипломатическом ведомстве.
Напомним, вчера председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что в бюджете на 2018 год на финансирование общественного вещания предусмотрена вдвое меньшая сумма от предусматриваемой законом "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".
Как сообщал "Фокус", Европа обеспокоена недофинансированием общественного вещателя в Украине.