В Еврокомиссии прокомментировали сокращение финансирования Общественного вещателя в Украине

В бюджете-2018 заложена сумма, в два раза меньшая предусмотренной законом

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что разочарован предусмотренным уменьшением финансирования общественного вещания в проекте бюджета Украины на 2018 год.

Об этом сообщает представительство ЕС в Twitter.

"Комиссар Хан: разочарован узнать, что проект бюджета 2018 для Общественного может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы", - говорится в сообщении представительства.

"Все украинские органы власти должны полностью выполнить обязательства перед Общественным вещателем на 2018", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, вчера председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что в бюджете на 2018 год на финансирование общественного вещания предусмотрена вдвое меньшая сумма от предусматриваемой законом "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

Как сообщал "Фокус", Европа обеспокоена недофинансированием общественного вещателя в Украине.