В Киеве установлен очередной температурный рекорд

С начала текущего года в столице зафиксировано 16 температурных рекордов

Центральная геофизическая лаборатория им. Бориса Срезневского зафиксировала еще один температурный рекорд в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

21 сентября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра поднялся до +28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, продержавшегося с 1932 года.

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С начала текущего года в столице зафиксировано 16 температурных рекордов.