Порошенко встречается с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко проводит в Нью-Йорке (США) встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом глава Украины сообщил на своей странице в Twitter.
"Рад встрече с Президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений. Вместе с Дональдом Трампом отметили, что США и Украина укрепили сотрудничество в экономической сфере и сфере безопасности со времени нашей последней встречи", - написал он.
Напомним, Порошенко и Трамп будут говорить в течение часа.