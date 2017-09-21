В Одесской области ранили полицейского

В поселке Лебедевка в Одесской области мужчина ранил из ружья участкового полицейского и троих гражданских.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Одесской области.



"Сегодня в 10:36 в Татарбунарское отделение полиции Арцизского отдела полиции поступило сообщение о том, что с. Лебедевка произошла стрельба. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт", - сообщили в полиции.

В результате конфликта мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в Киеве произошла резня со стрельбой.