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Главная » Страна » НБУ запускает новую систему банковских платежей

НБУ запускает новую систему банковских платежей

НБУ запускает новую систему банковских платежей
Иллюстративное фото

Она запускается с 3 ноября

21.09.17 485
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Национальный банк запустит с 3 ноября этого года новое поколение системы электронных платежей (СЭП-3), через которую проходят платежи всех отечественных банков. 

Об этом сообщил департамент информационных технологий НБУ в телеграмме №52-0008/63981, пишет UBR.ua.

В документе перечислены основные отличия новой СЭП-3 от действующей сейчас СЭП-2:

  1. Интерфейс между системой автоматизации банка (САБ) и АРМ-СЭП не меняется.
  2. Система защиты информации на АРМ-СЭП и в САБ банка не меняется.
  3. Будет предоставляться новая версия АРМ-СЭП, которая работает под операционной системой Windows 7 и Windows 10.
  4. Совместимость "старой" версии АРМ-СЭП с "новой" версией ЦОСЕП (и наоборот) отсутствует. Поэтому изменение программного обеспечения СЭП-3 и всех АРМ-СЭП происходить синхронно в один день (в день внедрения).

Чтобы украинские банки смогли переключиться 3 ноября на новую версию платежной системы, они должны до 27 октября провести подготовительные работы:

  • определить компьютер, на котором будет работать АРМ-СЭП;
  • выполнить настройку операционной системы;
  • установить и настроить АРМ-СЭП;
  • обеспечить сетевые доступы от компьютеров (основного и резервного), на которых будет установлен новый АРМ-СЭП, к таким IP-адресам в сети Национального банкаː 172.22.200.250 (маска 255.255.252.0), порты 1414 и 1417, 172.22.200.82 (маска 255.255.252.0), порт 444.
    изучить эксплуатационную документацию и ознакомиться с меню
    нового АРМ-СЭП.

Чтобы проверить работу новой версии платежной системы НБУ, регулятор пригласил банкиров на испытание тестовой версии.

Напомним, НБУ существенно снизил официальный курс гривны.

 
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