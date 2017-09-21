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Ситуация на Донбассе

В штабе АТО рассказали, почему нельзя отремонтировать водопровод в районе Авдеевки

В штабе АТО рассказали, почему нельзя отремонтировать водопровод в районе Авдеевки
Фото: УНИАН

Террористы не дают

21.09.17 32
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Поврежденные участки Южно-Донбасского водопровода в районе Авдеевки нельзя отремонтировать из-за нежелания контролируемых Россией боевиков восстанавливать инфраструктуру Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ОРДО, Южно-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях - работает только одна из двух веток водопровода. Из-за значительных повреждений водопровод в состоянии обеспечивать только минимальные потребности гражданского населения региона", - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что предприятие "Компания "Вода Донбасса" постоянно направляет заявки на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на магистральных водопроводах в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В штабе сообщают, что ремонта требуют поврежденные участки, расположенные в так называемой "серой зоне". В частности, участок магистрального водопровода, который расположен между Донецкой фильтровальной станцией и городом Авдеевка, а также участок в районе промышленной зоны города Авдеевка и Ясиноватского "поста ГАИ".

"По каждому обращению украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от Вооруженных Сил Украины и направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от представителей ОРДО. Но все эти заявки руководство ОРДО игнорирует", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такими действиями руководство ОРДО в очередной раз подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения и незаинтересованность в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса", - заявили в штабе.

Напомним, сенаторы Франции посетили Авдеевку и КПВВ "Майорск".

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