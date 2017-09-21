Во Франции зарегистрировали "представительство" "ДНР"

Речь идет об общественном объединении, а не дипломатическом учреждении

Во французском Марселе зарегистрировали представительство контролируемых Россией боевиков "ДНР" как общественное объединение, но не собираются предоставлять соратникам Кремля дипломатический статус.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине со ссылкой на состоявшийся 21 сентября брифинг в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, передает УНИАН.

В частности, заместителя спикера французского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать запланированное на 25 сентября открытие "представительства" "ДНР" в Марселе.

"Образование, на которое вы ссылаетесь (так называемый "Представительский центр во Франции "Донецкой Народной Республики") зарегистрировано в статусе общественного объединения, по закону 1901 году, что не требует предварительного разрешения. Французские власти официально не признают это объединение, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанных с ним привилегий и иммунитетов", - заявили в МИД Франции.

"Наша позиция неизменна: Франция верна территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета; Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений", - подчеркнули в ведомстве.

Также сказано, что поскольку цель указанного "общественного объединения" является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направило соответствующую информацию прокурору Франции.

Напомним, ранее посольство Украины возмутилось флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии.