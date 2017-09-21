Соединенные Штаты Америки полностью поддержали предложение Украины относительно введения миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс.

Об этом во время брифинга после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Брифинг транслировал телеканал "112 Украина".



"Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совбеза ООН. Я подчеркиваю: украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит возможность проникновения российских войск, вооружения, амуниции и будет служить делу мира", - отметил президент.

"Мы договорились, что наша главная цель – это деоккупация, восстановление суверенитета и скорейшее принесение мира в Украину. Это то, чего хочу я, как украинский Президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это важно", - добавил Порошенко.

Напомним, Генсек ООН заявил о нереалистичности ожиданий, возлагаемых на миротворцев.