Расследование убийства Павла Шеремета стало секретным

Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в целях безопасности.

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Украинских новостей".

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - поясняется в сообщении.

Причина такого решения Нацполиции не указана.

Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.

В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговоры возможных фигурантов уголовного производства.

Напомним, Порошенко готов привлечь иностранцев к расследованию убийства Шеремета.