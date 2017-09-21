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Расследование убийства Павла Шеремета стало секретным

Расследование убийства Павла Шеремета стало секретным
Фото: tkb.lv

Причина такого решения Нацполиции не указана

21.09.17 331
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Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в целях безопасности. 

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Украинских новостей".

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - поясняется в сообщении.

Причина такого решения Нацполиции не указана.

Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.

В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговоры возможных фигурантов уголовного производства.

Напомним, Порошенко готов привлечь иностранцев к расследованию убийства Шеремета.

 

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