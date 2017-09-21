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Главная » Страна » Фото Судьям, предлагавшим Холодницкому $300 тысяч, грозит 10 лет тюрьмы

Фото Судьям, предлагавшим Холодницкому $300 тысяч, грозит 10 лет тюрьмы

<span class="label red">Фото</span> Судьям, предлагавшим Холодницкому $300 тысяч, грозит 10 лет тюрьмы
Назар Холодницкий / Фото: news.pn

Взятку главе САП предлагали за закрытие уголовного производства

21.09.17 46
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Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ задержала двоих судей, которые предложили заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому неправомерную выгоду в размере $300 тыс.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, председатель Кировского районного суда г. Днипро и судья этого суда были задержаны после передачи первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс. Взятку Холодницкому они предлагали за закрытие в отношении судьи уголовного производства и избежание ею уголовной ответственности.

"Особого внимания заслуживает тот факт, что служитель фемиды, находясь под следствием, совершила новое уголовное правонарушение, не принимая во внимание то, что в отношении нее судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, так называемый "электронный браслет", и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следственного, прокурора или суда", - написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, действия судей квалифицированы по ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время ведется досудебное расследование и решаются вопросы избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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