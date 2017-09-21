Одесский припортовый завод попробуют продать в четвертый раз

Повторную приватизацию Одесского припортового завода планируют провести весной 2018 года, однако точная дата пока неизвестна.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров в ходе заседания парламентской комиссии по вопросам приватизации, передает "Думская".
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Сейчас Фонд госимущества проводит оценку предприятия.
Отметим, ФГИУ уже трижды пытался приватизировать Одесский припортовый завод. Так, в декабре 2016 года 99,6% акций предприятия выставили на аукцион со стартовой стоимостью 5,16 млрд грн. Однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей.
Напомним, Одесский припортовый завод остановил производство аммиака и карбамида.