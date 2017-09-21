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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Российское предложение о миротворцах на Донбассе остается "на столе"

Российское предложение о миротворцах на Донбассе остается "на столе"
Порошенко и Столтенберг / Фото пресс-службы президента Украины

Столтенберг поддержал украинскую версию 

21.09.17 620
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею введения миротворцев ООН на Донбасс, инициированную Украиной.

При этом российское предложение, по его словам, остается на повестке дня.

"Я поприветствовал предложение об отправке миротворцев ООН в Украину, поддержанное Украиной. Также российское предложение есть "на столе"", - цитирует генсека НАТО Интерафкс-Украина.

Свою позицию он высказала после рабочей встречи в ООН с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Отметим, в то же время президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон поддержал предложение Киева о вводе миротворцев на Донбасс.

Напомним, российское предложение о миротворцах ООН на Донбассе содержит несколько ограничений: в противовес украинскому варианту, Москва настаивает, чтобы миротворцы присутствовали лишь вдоль условной линии разграничения в зоне АТО, а не по всему Донбассу, оккупированному российскими гибридными войсками.

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