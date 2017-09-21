Движение от метро "Черниговская" до Троещины завтра ограничат

22 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на путепроводе на пересечении ул. Шолом-Алейхема с ул. Братиславской будет частично ограничено движение транспорта на двух участках.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КК "Киевавтодор" на странице в Facebook.
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Сообщается, что движение будет ограничено:
- с 09:00 до 14:00 в направлении движения от станции метро "Черниговская" до жилого массива Троещина;
- с 14:00 до 18:00 в направлении движения от жилмассива Троещина до станции метро "Черниговская".
Напомним, в киевском метро появятся камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц.