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На Штепу надели браслет

На Штепу надели браслет
Facebook Зоряна Шкиряка

Шкиряк даже показал фото

21.09.17 44
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На экс-мэра Славянска Нелю Штепу надели электронный браслет.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк и опубликовал соответствующее фото.

"Согласно решению суда, только что на Нелю Штепу надели электронный браслет. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля", – отметил он.

Напомним, Ленинский суд Харькова в среду, 20 сентября, отпустил экс-мэра Славянска Нелю Штепу под домашний арест с необходимостью носить электронный браслет. Сама Штепа 21 сентября сообщила, что в полиции не нашлось для нее электронного браслета, его должны привезти из Киева.

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