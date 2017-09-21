Гройсман считает, что украинские ветераны ждут пенсионную реформу годами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду проголосовать пенсионную реформу уже на следующей пленарной неделе.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Верховная Рада имела все возможности, чтобы принять решение о новой пенсионной системе, которая даст возможность украинским пенсионерам получить более высокие пенсии. Украинские пенсионеры ждут этого годами, и сейчас это стало реальностью", - заявил Гройсман.

"Спасибо всем тем, кто поддерживал эту возможность, депутатам, которые голосовали за продолжение работы сессии. Спасибо за усилия и председателю Верховной Рады. Сегодня принятие пенсионной реформы не произошло. Поэтому я призываю всех народных депутатов объединиться и принять пенсионную реформу на первой пленарной неделе", – отметил премьер.

Напомним, Гройсман обвинил депутатов в саботаже пенсионной реформы.