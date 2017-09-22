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Главная » Страна » АТО: боевики били из минометов по Крымскому
АТО: боевики били из минометов по Крымскому
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики били из минометов по Крымскому

Наши военные 12 раз были вынуждены открывать ответный огонь

22.09.17 26
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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на приморском и донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации.

Так, вечером и ночью боевики 4 раза по различным видам гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.

На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток под вражеским огнем оказались наши укрепления у Павлополя.

На луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

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