АТО: боевики били из минометов по Крымскому

Наши военные 12 раз были вынуждены открывать ответный огонь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на приморском и донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации.

Так, вечером и ночью боевики 4 раза по различным видам гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.

На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток под вражеским огнем оказались наши укрепления у Павлополя.

На луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.