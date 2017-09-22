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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы размещения на Донбассе миротворцев

Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы размещения на Донбассе миротворцев
Петр Порошенко и Антониу Гутерреш / Фото: president.gov.ua

Развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых принципов ООН

22.09.17 353
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Президент Украины Петр Порошенко обговорил ситуацию на Донбассе и Крыму в генсеком ООН ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, речь шла о перспективах развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

"Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом будет способствовать достижению главной цели - восстановлению мира на Донбассе. Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Порошенко отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму.

"В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в области прав человека", - отмечается в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил ООН за предоставление гуманитарной помощи внутренним переселенцам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса и призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников. Кроме того, Порошенко поднял вопрос усиления кадрового представительства Украины в структурах системы ООН", - добавили в администрации президента.

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