В оккупированной Горловке количество первоклассников уменьшилось на 70%

В оккупированной Горловке количество зачисленных детей в новом учебном году в школу уменьшилось на 70%. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за 20 сентября, опубликованном на сайте организации 21 сентября.
"Члены патруля миссии посетили детский сад и школу в Горловке, директора которых сообщили об уменьшении количества зачисленных детей на 50% и 70% соответственно. Директор детского сада отметила, что во время занятий они часто слышат взрывы и звуки стрельбы поблизости", - отметили в пресс-службе.
Наблюдателям также показали учебный материал по противоминной безопасности.